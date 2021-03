ABB : facilité l'accès au dividende pour les Suédois

ABB annonce que ses actionnaires fiscalement déclarés en Suède et détenant des actions enregistrées auprès d'Euroclear Sweden pourront recevoir le dividende relatif à leurs actions en couronnes suédoises sans déduction de la retenue à la source suisse.



Les actionnaires concernés peuvent demander à participer à la facilité d'accès aux dividendes (DAF) du 1er au 16 mars 2021. Par ailleurs, les actionnaires actuels qui ont participé au DAF d'ABB en 2020 seront automatiquement inscrits au DAF en 2021, précise la société.



Si les actionnaires approuvent le dividende lors de l'Assemblée générale annuelle d'ABB le 25 mars 2021, le dividende au titre du DAF devrait être payé le 6 avril 2021, assure ABB.



Le dividende sera payé en couronnes suédoises via Euroclear Sweden et correspondra au dividende payé par ABB Ltd en francs suisses (le taux de change CHF / SEK du dividende sera déterminé le 26 mars 2021).



