ABB : livre 2000 bornes de recharges à la poste autrichienne

ABB annonce s'être associé au fournisseur autrichien de services ' eww Anlagentechnik ' pour fournir 2000 bornes de recharge à la poste autrichienne (Österreichische Post) afin d'accompagner l'électrification de sa flotte et l'expansion des services de livraison durable des colis dans le pays.



Les 2000 bornes (modèle Terra AC Wallbox) seront installée dans plus de 100 sites.



Österreichische Post utilise des voitures électriques depuis 2011 et s'est fixé pour objectif de convertir à l'électrique l'ensemble de sa flotte de livraison, soit 2100 véhicules, d'ici 2030 afin de réaliser des livraisons sans CO2 d'ici cette date.



