ABB : propulse le plus grand navire-hôpital civil du monde

ABB annonce que le Global Mercy, le plus grand navire-hôpital civil au monde, a été livré par le chantier naval de Tianjin Xingang en Chine, à l'occasion d'une cérémonie organisée le 24 juin.



Le bâtiment est équipé de la propulsion Azipod d'ABB (soit des unités jumelles de 2,85 mégawatts, soit 3 821 HP), une technologique 'reconnue pour sa maniabilité supérieure grâce à une rotation à 360 degrés' qui aidera le navire de 174 mètres à naviguer dans des passages étroits et à accoster dans des ports peu profonds, moins accessibles aux autres navires.



Azipod permet aussi de réduire les vibrations et le bruit - des éléments essentiels au confort des 200 patients et du personnel médical à bord, indique ABB.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.