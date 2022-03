ABB : nouveau programme de rachat d'actions

ABB annonce qu'il lancera le 1er avril son nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre trois milliards de dollars. Sur la base du cours actuel de l'action, cela représente un maximum d'environ 89 millions de titres.



Par ce programme, le groupe d'ingénierie suisse a l'intention de restituer à ses actionnaires les 1,2 milliard de dollars restants des 7,8 milliards de dollars de produits en espèces provenant de la cession de son activité réseaux électriques.



Le programme de rachat d'actions, qui doit se dérouler jusqu'au 22 mars de l'année prochaine, est destiné à la réduction du capital d'ABB et sera exécuté sur une deuxième ligne de négociation du SIX Swiss Exchange.



