ABB : ouvre une méga-usine robotique de pointe à Shanghai

Aujourd'hui, ABB a officiellement ouvert son usine de robotique ultramoderne, entièrement automatisée et flexible à Kangqiao, Shanghai, Chine.Cette installation de production et de recherche de 67 000 m² représente un investissement de 150 millions de dollars de la part d'ABB et déploiera les technologies numériques et d'automatisation de l'entreprise pour fabriquer des robots de la prochaine génération.' Cette ouverture est une étape importante pour aider nos clients à se développer durablement, à faire face aux pénuries de main-d'oeuvre et à créer des emplois à forte valeur ajoutée ', déclare Sami Atiya, président d'ABB Robotics and Discrete Automation.' Cette installation de fabrication et de R&D donne vie à notre vision de l'usine du futur - où l'automatisation flexible rend la production et l'intra-logistique plus résilientes, plus rapides et plus efficaces ', souligne Marc Segura, président d'ABB Robotics.ABB prévoit que le marché mondial des robots passera de 80 milliards de dollars aujourd'hui à 130 milliards de dollars en 2025, tandis que la Chine, le plus grand marché de la robotique au monde, représentera 51 % des installations mondiales de robots en 2021, dépassant la barre du million d'unités de robots opérationnels en 2021.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.