ABB : partenariat étendu avec le canadien Hydrogen Optimized

Le groupe d'ingénierie suisse ABB a annoncé mercredi qu'il allait approfondir son partenariat stratégique scellé avec Hydrogen Optimized, un spécialiste canadien de la production d'hydrogène vert.



Cet accord prévoit, en premier lieu, la conclusion par ABB d'un investissement au sein de Key DH Technologies, la maison-mère d'Hydrogen Optimized, pour un montant qui n'a pas été spécifié.



Les deux entreprises comptent par ailleurs associer la technologie RuggedCell d'électrolyse de l'eau mise au point par Hydrogen Optimized avec les redresseurs à haute tension d'ABB afin d'être en mesure de proposer une offre commune.



En 2020, ABB et Hydrogen Optimized avaient signé un protocole d'accord en vue de travailler sur des systèmes de production d'hydrogène vert à grande échelle qui seraient ensuite reliés au réseau électrique.



L'objectif est de proposer une source d'énergie propre, durable et abordable à de nombreux secteurs industriels allant des produits chimiques, aux services publics en passant par les transports.



L'annonce a été officialisée à l'occasion d'un salon dédié aux énergies renouvelables organisé à Stephenville (Newfoundland) où a été dévoilée aujourd'hui la création d'une alliance dans l'hydrogène entre l'Allemagne et le Canada.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.