ABB : pénalisé par des propos de broker

20/08/2020

Le titre ABB accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice SMI du marché boursier suisse jeudi dans les premiers échanges, pénalisé par une initiation à 'vendre' des analystes de Berenberg.



A 11h00, l'action du spécialiste de la transmission électrique et des robots industriels reculait de presque 2%. Dans le même temps, le SMI n'abandonnait que 0,7%.



Dans une note consacrée au secteur européen des biens d'équipement et de l'ingénierie électrique, les analystes de Berenberg s'inquiètent de la stratégie d'ABB consistant à privilégier ses marges au détriment de sa croissance.



'Les désinvestissements du groupe (qui représentent l'équivalent de 10% à 15% de ses ventes et bénéfices) vont vraisemblablement aboutir à une croissance absolue plus faible que celle de ses pairs, à un moment où le titre affiche une prime de valorisation conséquente par rapport à ses comparables', estime le courtier allemand.



'Si nous peinons à envisager un repli du titre en valeur absolue, nous aurions tendance à vendre ABB en vue de la journée d'investisseurs du mois de novembre et à acheter d'autres titres au sein du secteur aux niveaux actuels', ajoute Berenberg.



