ABB : plus de 5% du capital en autodétention

06/11/2020 | 14:36

ABB a annoncé vendredi qu'il détenait plus de 109,3 millions d'actions en auto-détention, c'est-à-dire 5,04% de son propre capital et de ses droits de vote.



Le groupe d'ingénierie basé en Suisse précise que ce chiffre inclut 89,3 millions de titres rachetés en vue de réduire son capital, comme annoncé en juillet dernier lors de la présentation de son programme de rachat d'actions.



Le nombre total des actions ABB se monte à près de 2,2 milliards.



