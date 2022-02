ABB poursuit sa progression en 2021 malgré les aléas de la crise

Zurich (awp) - Le groupe d'ingénierie ABB a poursuivi sa progression l'année dernière, augmentant ses recettes et les entrées de commandes malgré les goulets d'étranglement provoqués par la pandémie de Covid-19. Confiante, la direction a confirmé ses objectifs et a relevé, de peu, le dividende.

En 2021, le chiffre d'affaires du géant zurichois, notamment spécialisé dans l'électrification et la robotique, a progressé de 11% à 28,9 milliards de dollars (26,6 milliards de francs suisses), a détaillé ABB jeudi dans un communiqué. Les entrées de commandes, qui permettent d'anticiper l'activité à venir, ont pour leur part bondi de 20% à 31,9 milliards.

La rentabilité opérationnelle (Ebita) a elle bondi de 42% à 4,1 milliards de dollars, mais le bénéfice net s'est replié de 12% à 4,5 milliards. Ce recul s'explique par des éléments exceptionnels: en 2020, ABB avait dopé son résultat net avec la vente de l'unité de réseaux électriques à Hitachi, alors qu'en 2021 le groupe n'a empoché "que" 2,2 milliards avec la cession de la division Mechanical Power Transmission (Dodge) à l'américain RBC Bearings.

Sur le seul quatrième trimestre, la vente de Dodge a fait bondir le bénéfice net à 2,6 milliards de dollars, après une perte de 79 millions un an plus tôt. L'Ebita s'est inscrit à 988 millions, en hausse de 20% comparé au dernier trimestre 2020, et la marge afférente s'est bonifiée de 1,6 point à 13,1%.

Croissance organique et par acquisition

Entre octobre et fin décembre dernier, ABB a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 5% à 7,6 milliards de dollars, tandis que les nouvelles commandes ont augmenté de 18% à 8,3 milliards.

ABB propose à ses actionnaires un dividende de 0,82 franc par action, après 80 centimes en 2020.

Ces chiffres sont globalement supérieurs aux prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP, à l'exception du dividende, pour lequel ils tablaient sur 0,84 franc en moyenne.

En matière de perspective, la direction table sur une activité comparable en début d'année par rapport à fin 2021. Et pour l'ensemble du nouvel exercice, le directeur général Björn Rosengren a confirmé l'objectif d'une marge opérationnelle (Ebita) d'au minimum 15% dès 2023. Les ventes doivent quant à elles afficher une progression de 4% à 7% hors effet de change "sur le cycle conjoncturel". Cette hausse doit se composer de 3-5% de croissance organique et de 1-2% de croissance par acquisition.

