ABB : propose ses solutions IA à l'industrie maritime

ABB annonce que ses solutions Ability Genix Industrial Analytics et AI Suite sont désormais disponibles pour l'industrie maritime, permettant aux navires 'd'améliorer leur efficacité et réduire leur consommation de carburant'.



Selon ABB, les informations sur les données opérationnelles du navire, exploitées par l'intelligence artificielle (IA), vont permettre d'économiser jusqu'à 10% de carburant et à réduire les coûts.



En outre, les économies de maintenance réalisées grâce à la surveillance conditionnelle et à l'identification précoce des dysfonctionnements potentiels pourraient améliorer la disponibilité des navires et réduire de 30% les visites de services essentiels aux navires, affirme ABB.



