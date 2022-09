ABB provisionne 325 millions de dollars pour l'affaire de Kusile

Zurich (awp) - Le groupe électrotechnique ABB provisionne 325 millions de dollars (318 millions de francs suisses) en raison du procès de deux anciens salariés accusés de corruption en Afrique du Sud. Cette somme affectera le résultat du groupe au troisième trimestre 2022.

Des répercussions correspondantes sur le flux de trésorerie sont attendues au cours des trimestres suivants, indique ABB vendredi dans un communiqué. En revanche, ABB ne prévoit pas de provisions supplémentaires.

"Nous coopérons pleinement avec les autorités respectives et espérons parvenir à une règlement final à court terme", écrit le groupe zurichois dans son communiqué.

L'affaire remonte à 2015, lorsqu'ABB avait décroché un contrat pour la construction de la centrale électrique de Kusile, près de la capitale Pretoria, auprès de l'entreprise publique Eskom. Deux anciens salariés d'ABB et leurs épouses avaient en effet été arrêtés en juillet dernier et inculpés pour corruption, fraude et blanchiment. Ils doivent comparaître en octobre.

Eskom fait partie des entreprises publiques sud-africaines au centre des enquêtes consécutives aux quatre années d'investigation sur la corruption endémique qui a sévi sous l'ancien président Jacob Zuma.

rq/ck