ABB qui a confirmé de bons résultats est très convoité en Bourse

Zurich (awp) - Le titre ABB était très recherché mardi à la Bourse suisse, alors que le géant zurichois de l'électrotechnique a comme prévu annoncé de bons chiffres pour son premier partiel 2021. D'autant plus que le groupe se montre très confiant pour la suite de l'exercice.

Vers 9h40, la nominative ABB bondissait de presque 2% à 30,48 francs suisses, affichant la plus forte hausse de l'indice des vingt valeurs vedettes SMI, alors que ce dernier ne prenait que 0,04%.

Pour les analystes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), les résultats du premier partiel du groupe helvético-suédois sont ressortis sans surprise. Et une croissance marquée par le dynamisme est anticipée pour le second trimestre. Mais attention, avertit l'établissement, la base de comparaison de l'exercice précédent (2020) reste modeste, la performance ayant alors souffert de la crise pandémique.

Les analystes de Vontobel notent quant à eux que les chiffres dégagés au premier trimestre ont confirmé une reprise plus forte que prévu de la demande dans les activités à cycle court, plus précisément en Chine. Les pénuries de semi-conducteurs et de plastique n'ont pas encore déployé d'effets, mais sont considérées comme de plus en plus préoccupantes, marquées par des allongements des délais de livraison pour ce trimestre.

Les experts de Vontobel notent avec satisfaction que les prévisions pour l'exercice en cours ont été réitérées. Ils ont été agréablement surpris par les prévisions de marge opérationnelle du groupe et les perspectives générales faites par la direction générale pour le second trimestre.

md/vj