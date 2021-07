ABB rachète le fabricant espagnol de robots Asti

Zurich (awp) - Le géant de l'électrotechnique ABB va racheter l'entreprise espagnole Asti Mobile Robotics, un fabricant de robots autonomes utilisés dans les industries automobile, alimentaire, logistique et pharmaceutique. L'acquisition, dont le montant n'est pas divulgué, vise à renforcer l'activité d'automation du groupe zurichois.

Fondé en 1982 à Burgos, dans la communauté autonome de Castille-et-León (nord), Asti a généré une croissance de 30% ces cinq dernières années et table sur un chiffre d'affaires de 50 millions de dollars (près de 46 millions de francs suisses) en 2021, indique mardi ABB. L'entreprise emploie 300 personnes en Espagne, en France et en Allemagne.

Des multinationales comme Nestlé, L'Oréal ou Volkswagen figurent parmi les clients d'Asti, a indiqué en conférence de presse Sami Atiya, chef de la division Robotics & Discrete Automation d'ABB.

Le contrat de vente a été signé lundi, l'opération devant être finalisée "au milieu de l'été". Asti est contrôlé par sa directrice générale Veronica Pascual Boé, membre de la famille fondatrice, et compte la société d'investissement Keensight Capital parmi ses actionnaires, précise le communiqué.

Le segment de robots autonomes (AMR) d'ABB devrait atteindre 14 milliards de dollars de recettes d'ici 2025 et un taux de croissance annuel composé (cagr) de 20%, affirme le géant zurichois, qui veut étendre son offre et ses services à un total de 53 pays. "Nous voulons proposer la prochaine génération d'automatisation intelligente et changer la donne", a expliqué M. Atiya.

ABB va faire du siège d'Asti à Burgos son centre névralgique pour l'ensemble de l'activité AMR. Le groupe va investir dans ces infrastructures pour renforcer les capacités et soutenir les perspectives de croissance en Europe et sur le continent américain, mais également inaugurer en 2022 un nouveau site d'importance pour l'Asie à Shanghai. Le marché chinois devrait peser 1,8 milliard de dollars de recettes pour la seule activité des robots autonomes d'ici 2025, selon le communiqué.

A 11h51, l'action ABB gonflait de 0,6% à 31,81 francs suisses, dans un SMI en progression de 0,38%.

