ABB recherché dans les premiers échanges

Zurich (awp) - L'action ABB était en tête dans les premiers échanges à la Bourse de Zurich jeudi, après avoir publié ses résultats du premier trimestre. Les analystes mettent en avant une copie solide et des perspectives positives.

A 9h20, l'action ABB progressait de 4,12% à31,31 francs suisses, en tête du SMI qui gagnait 0,44%.

Les entrées de commandes du groupe d'électrotechnique et d'automation ont frôlé les 9,4 milliards de dollars, en hausse de 21%, tandis que le chiffre d'affaires a grappillé 1% à 6,97 milliards. Le bénéfice net est ressorti à 604 millions, en hausse de 20%.

Richard Frei de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) salue les importantes prises de commandes et l'amélioration de la rentabilité, en dépit de ventes qui ont stagné. L'ensemble reste positif, à l'image des objectifs annuels.

Pour Barclays, ABB a réalisé une solide entame d'année. Les flux de trésorerie liés aux opérations, tombés dans le négatif (-573 millions de dollars contre 543 millions un an plus tôt), sont toutefois décevants, même pour un trimestre traditionnellement plus faible, notent ses experts.

Ils ont été pénalisés par une augmentation du fonds de roulement net pour soutenir les livraisons des commandes mais aussi par 170 millions de dollars de liquidités déboursées pour les impôts pour se séparer des unités E-mobility et Turbocharging. ABB s'attend à une solide reprise dans ce domaine cette année.

ck/fr