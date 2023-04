ABB relève ses prévisions après un premier partiel solide

Zurich (awp) - Le groupe électrotechnique ABB a relevé légèrement ses prévisions pour l'ensemble de l'année, après un solide démarrage au premier partiel. La demande reste dynamique dans les différentes divisions et régions du groupe.

Le bénéfice net a atteint 1,04 milliard de dollars, largement au-dessus des 604 millions engrangés un an plus tôt, indique mardi l'entreprise zurichoise.

En plus de la solide performance opérationnelle, le bénéfice net a été positivement influencé par un effet fiscal net de 200 millions de dollars, lié à la résolution d'un cas en relation avec le désinvestissement de Power Grids, précise le communiqué.

Le chiffre d'affaires a bondi de 12,8% à 7,86 milliards, porté par les hausses des volumes et de prix, qui ont plus que compensé l'impact négatif sur le volet des devises. Mais les entrées de commandes ont connu une plus faible progression, de 0,8% à 9,45 milliards, en raison d'une base de comparaison élevée.

Le résultat opérationnel Ebita a enflé de 28,1% à 1,28 milliard, pour une marge afférente de 16,3%, en hausse de 2,0 points de pourcentage. Le directeur général (CEO) Björn Rosengren a qualifié la performance trimestrielle de "la meilleure depuis de nombreuses années".

"Nous sommes nous-mêmes surpris des entrées de commandes élevées du premier trimestre. C'est pourquoi que nous avons relevé les prévisions pour l'ensemble de l'année", selon le CEO.

Tous les chiffres sont supérieurs aux expectatives et de l'avis des analystes, une révision à la hausse des prévisions du consensus pour l'ensemble de l'année aura lieu.

L'ensemble des divisions a contribué à la hausse des recettes, à l'exception de Process Automation, en raison de l'absence des activités de turbocompresseurs, cotées séparément à la Bourse suisse depuis octobre avec Accelleron.

Demande toujours solide

Concernant les commandes, elles se sont inscrites en hausse dans trois divisions. Seule la quatrième, Robotics & Discrete Automation, a essuyé une baisse, en raison notamment du niveau élevé de l'année précédente. M. Rosengren a toutefois estimé que le niveau des commandes, d'un milliard, restait solide pour cette division.

Les flux de trésorerie opérationnel ont totalisé 282 millions de dollars, alors qu'ils étaient dans le négatif à la même période un an plus tôt, à -573 millions. Ils devraient rester solides et permettre une marge de manoeuvre pour effectuer des acquisitions, en dépit du programme de rachat d'actions lancé en mars, selon M. Rosengren.

La croissance des recettes devrait se poursuivre au même rythme au deuxième partiel, ce qui permettra d'améliorer l'Ebita annuel, projette le groupe. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires devrait enfler d'au moins 10%.

En plus des chiffres, ABB a annoncé le retrait de la cotation de ses certificats de dépôts (ADR) aux Etats-Unis, alors que l'accès aux différentes places boursières est devenu plus facile au cours des dernières années. Le directeur financier (CFO) Timo Ihamuotila a expliqué qu'il s'agissait d'un pas supplémentaire pour simplifier les processus.

M. Rosengren a souligné que la décotation n'était pas un retrait du marché américain, où le groupe a réalisé un quart de ses ventes l'année dernière. Des investissements de 170 millions de dollars sont d'ailleurs en cours dans le pays de l'oncle Sam.

Vers 11h50, le titre ABB enflait de 2,9% à 32,58 francs suisses, tandis que le SMI prenait 0,23%.

ol/jh