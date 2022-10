ABB : remporte 170 millions de dollars de commandes

ABB a reçu de Stadler Valencia des commandes d'une valeur de 170 millions de dollars pour alimenter plus de 300 nouveaux trains et locomotives avec des technologies de traction à haute efficacité énergétique.



Ils seront utilisés dans différents réseaux ferroviaires européens pour moderniser et renforcer le transport dans des pays comme l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou l'Autriche, ainsi que dans certains corridors ferroviaires européens.



La majorité de ces commandes ont été enregistrées au troisième trimestre de 2022. L'étendue de la fourniture comprend les convertisseurs de traction et les moteurs d'ABB pour alimenter les trains.



' L'apport de nos technologies de traction à ces nouveaux trains signifie plus d'efficacité énergétique, de sécurité et de disponibilité pour le système de transport ferroviaire en Europe et au Royaume-Uni ', a déclaré Edgar Keller, président de la division Traction d'ABB.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.