ABB remporte un appel d'offre dans la mobilité électrique en Inde

Zurich (awp) - Le conglomérat d'électrotechnique et d'automation ABB a décroché un contrat auprès du constructeur indien Ola, pour équiper une future usine de scooters électriques en robots et solutions d'automatisation.

Le groupe zurichois fournira notamment un nombre non précisé de robots d'assemblage pour les batteries et les moteurs, qui seront pilotés par le dispositif maison d'intelligence artificielle d'Ola. Le montant de la commande n'est pas non plus dévoilé.

La "plus grande usine de scooters au monde", selon les termes du communiqué diffusé jeudi doit devenir opérationnelle dans les prochains mois.

jh/vj