ABB : remporte un contrat auprès de Cerilon

ABB annonce avoir remporté le contrat de services de conception pour l'automatisation, l'électricité et les solutions numériques avancées de la première installation gaz-liquides (GTL) de Cerilon.



Ce site du Dakota du Nord, aux États-Unis, produira jusqu'à 24 000 barils (3,8 millions de litres) par jour de produits énergétiques synthétiques à haute performance, notamment du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD), du naphta et des huiles de base lubrifiantes à partir des réserves de gaz naturel.



La première phase de la construction devrait commencer à fonctionner en 2028. Le site vise également à intégrer la technologie de capture et de stockage du carbone (CSC) pour collecter les émissions de CO2 sur le site afin de les transporter vers des réservoirs de stockage souterrains.



