ABB : se renforce dans la robotique industrielle avec Codian

02/10/2020 | 11:11

ABB a annoncé vendredi l'acquisition de l'entreprise néerlandaise Codian, une opération destinée à lui permettre de se renforcer dans le domaine de la robotique industrielle.



Le groupe d'ingénierie suisse n'a pas précisé le montant du rachat de cette entreprise qui ne compte que 20 salariés au niveau mondial, là où la branche de robotique et d'automatisation d'ABB emploie, elle, plus de 10.000 personnes dans une cinquantaine de pays.



Avec cette acquisition, ABB fait néanmoins l'acquisition d'un spécialiste des robots delta, ces appareils disposant d'un bras de manipulation formé de trois parallélogrammes, qui améliorent leur rapidité.



Alors que la grande partie des robots d'aujourd'hui ne sont pas conçus pour toucher de la nourriture, les robots hygiéniques fabriqués par Codian permettent, eux, la manipulation d'aliments secs et humides, un élément jugé porteur en ces temps d'épidémie de Covid-19.



L'opération était accueillie sans grand enthousiasme par les investisseurs et l'action ABB reculait de plus de 1% vendredi matin à la Bourse de Zurich.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.