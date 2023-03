ABB : un livre blanc avec Ericsson pour vanter la 5G en France

Ericsson et ABB se sont associés pour présenter le contenu des livres blancs sur la 5G industrielle auxquels ils ont contribué, ainsi que leurs applications 5G industrielles innovantes.



A l'occasion de Global Industrie, les deux livres blancs sur la 5G industrielle ont été rendus publics. Ces guides permettent de clarifier l'intérêt de la 5G industrielle pour les professionnels français et éclairer les conditions de réussite de la mise en place de la technologie au sein des sites industriels.



Les livres blancs ont été réalisés par les industriels, donc Ericsson et ABB.



Deux ans après le lancement du partenariat entre ABB et Ericsson pour mener des projets de recherche en Europe autour des bénéfices de la 5G en matière d'automatisation et de flexibilité de la production, les deux partenaires ont pu confirmer la pertinence de ce modèle.



Pour Viktor Arvidsson, Directeur de la stratégie et de l'innovation d'Ericsson France : ' Le développement de la 5G Industrielle en France sera bénéfique pour la compétitivité et la transition écologique de la France, et met à l'honneur le savoir-faire suédois d'ABB et d'Ericsson en la matière. '



