ABB : va fournir ses solutions pour le projet Northern Lights

ABB annonce avoir été choisi par Aker Solutions, spécialiste des solutions d'énergie durable, afin de fournir les principaux systèmes électriques, d'automatisation et de sécurité du projet Northern Lights, en Norvège.



Fruit d'une joint-venture regroupant Equinor, Shell et TotalEnergies, Northern Lights est le premier projet industriel de captage et de stockage du carbone à développer une infrastructure ouverte et flexible afin de stocker en toute sécurité le CO2 des industries à travers l'Europe.



La première phase du projet devrait s'achever mi-2024 et aura la capacité de stocker en permanence jusqu'à 1,5 million de tonnes (Mt) de CO2 par an, avec pour ambition de passer à plus de 5 Mt par an dans une seconde phase.



ABB précise que ses solutions seront intégrées au projet Northern Lights pour permettre l'exploitation à distance d'un nouveau terminal de capture de carbone et garantir le fonctionnement optimal de l'installation.



' En conséquence, les opérateurs seront en mesure de prendre des décisions plus précises et éclairées et d'examiner les options pour optimiser les performances des actifs et des processus ', indique ABB.





