ABB : va investir 40 millions pour ses activités à Turgi

08/09/2020 | 11:59

ABB annonce un investissement d'environ 40 millions de francs suisses dans de nouvelles installations de recherche et développement et des bureaux pour ses domaines d'activité Motion et Industrial Automation.



Ces investissements sont réalisés dans le plus grand site suisse de l'entreprise à Turgi, dans le canton d'Argovie.



Un nouveau bâtiment de 7000 m2 sera construit à Turgi d'ici 2024. Il répondra aux normes les plus élevées en matière d'efficacité énergétique et de collaboration entre les employés.



Le nouveau bâtiment comprendra des technologies numériques pour contrôler l'automatisation des bâtiments et la distribution d'énergie. La construction devrait débuter au printemps 2021.



