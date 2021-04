ABB va livrer des propulsions électriques pour ferries au Portugal

Zurich (awp) - Le groupe d'ingénierie ABB va livrer les propulsions électriques et les batteries pour des ferries assurant la liaison sur le fleuve Tage dans la région de Lisbonne. Le montant de la commande, passée auprès de l'armateur espagnol Astilleros Gondán, n'a pas été dévoilé.

La multinationale zurichoise va équiper dix ferries avec son système de propulsion électrique, qui seront mis en service entre 2022 et 2024 par la société de transports Transtejo, a précisé ABB lundi dans un communiqué.

Le remplacement des navires actuels, fonctionnant au diesel, par une propulsion électrique va permettre d'économiser 6500 tonnes d'émissions de CO2 par an.

Les ferries de 40 m de long et pouvant transporter jusqu'à 540 passagers seront exploités sur les lignes entre Lisbonne et Cacilhas, ainsi qu'entre Seixal et Montijo dans la banlieue de la capitale portugaise.

al/jh