ABB : va moderniser le site ArcelorMittal de Contrisson

ABB annonce que ArcelorMittal Construction lui a attribué un contrat afin de déployer des solutions spécifiquement conçues pour le traitement des métaux dans son laminoir à froid de Contrisson, en France, dans le cadre d'un projet de modernisation.



Les solutions, qui incluent ABB Ability™ Manufacturing Operations Management for metals (MOM4Metals), Roll-Gap (RGC) et Automatic Gauge Control (AGC), aideront le plus grand producteur d'acier au monde à porter la productivité à un nouveau niveau, à améliorer la qualité et les performances.



Le produit ABB MOM4Metals, basé sur des analyses de données précises, améliore le partage d'informations, la planification de la production, l'exécution, le reporting, la surveillance des actifs et l'optimisation des performances opérationnelles.



Le projet devrait être achevé au premier trimestre 2024.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.