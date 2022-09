ABB vend ses dernières parts dans Hitachi Energy à Hitachi

Zurich (awp) - Le groupe électrotechnique ABB se retire de sa coentreprise avec Hitachi dans le domaine des réseaux électriques. Selon un accord entre les deux parties, l'entreprise cède à son partenaire la participation de 19,9% qu'elle possédait encore dans Hitachi Energy.

La société Hitachi Energy avait été créée en 2020 à partir de la division réseaux d'ABB, rappelle l'entreprise vendredi dans un communiqué. Au final, Hitachi a exercé son option d'achat tel que cela avait été convenu en décembre 2018.

ABB n'attend "ni pertes ni gains significatifs de cette opération", selon le communiqué. La valeur de l'option d'achat est de 1,679 milliard de dollars (1,64 milliard de francs suisses). A l'issue de la transaction, ABB prévoit un afflux de liquidités de 1,425 milliard de dollars. Celle-ci devrait être comptabilisée au quatrième semestre 2022.

"Nous nous réjouissons d'avoir pu céder cette participation plus tôt que prévu et à des conditions avantageuses", a indiqué Timo Ihamuotila, directeur des finances d'ABB, cité dans le communiqué. "Cela renforce notre bilan et nous donne une plus grande flexibilité dans nos décisions d'allocation de capital", a-t-il encore souligné.

