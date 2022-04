BKW a trouvé chez ABB Suisse le successeur de Suzanne Thoma

Zurich (awp) - L'énergéticien bernois BKW a choisi l'actuel patron d'ABB en Suisse Robert Itschner pour succéder à sa directrice générale (CEO) de longue date Suzanne Thoma, amenée à hériter de la présidence de Sulzer. Avant de superviser les activités helvétiques du conglomérat d'électrotechnique, M. Itschner - 55 ans - a notamment dirigé l'unité Power Conversion, précise un communiqué diffusé mardi.

Le timonier désigné doit prendre ses fonctions au plus tard début octobre, alors que Mme Thomas cédera le gouvernail fin juin. Dans l'intervalle, le président du conseil d'administration Roger Baillod assurera l'intérim.

Représentant de la faîtière de l'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux Swissmem, membre du comité d'Economiesuisse et président de la Commission pour l'énergie et l'environnement, M. Itschner réside dans l'Oberland bernois.

jh/buc