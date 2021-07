Presse: ABB concrétise son projet d'IPO des activités d'électromobilité

Zurich (awp/sda/reu) - Le groupe ABB avance dans les préparatifs de l'introduction en Bourse (IPO) de son unité spécialisée dans les techniques de recharge de véhicules électriques. Cette dernière pourrait faire ses premiers pas sur SIX dès le premier semestre 2022, indique Reuters jeudi, citant des sources proches du dossier.

Il faudra cepedendant au préalable que la division, qui produit des stations de recharge rapide pour les voitures et et les bus, soit dissociée de la multinationale zurichoise. Morgan Stanley et UBS auraient été mandatés pour prendre part à l'opération. Ni ABB, ni les banques n'ont souhaité s'exprimer.

En avril, le patron Björn Rosengren avait annoncé son intention de faire de l'unité une entité juridique autonome afin de rendre possible son entrée en Bourse, tout en laissant entendre qu'ABB en garderait le contrôle.

Les activités concernées emploient quelque 850 collaborateurs répartis dans plus de 85 pays et génèrent un chiffre d'affaires de 220 millions de dollars.

En mai, les analystes de Goldman Sachs ont estimé que ce montant pourrait grimper dès l'année prochaine à 495 millions de dollars.

