Presse: ABB en passe de trouver un accord avec la justice sud-africaine

Zurich (awp) - Le groupe d'ingénierie ABB serait sur le point de conclure un accord dans le cadre de l'affaire judiciaire concernant la construction de la centrale électrique Kusile en Afrique du Sud. La multinationale zurichoise s'apprête à débourser un montant d'environ 325 millions de dollars pour clore le dossier, indique le Wall Street Journal (WSJ) citant des sources proches du dossier.

Un terrain d'entente aurait également été trouvé avec les autorités aux Etats-Unis, en Allemagne et en Suisse. La conclusion de l'accord pourrait être communiquée la semaine prochaine, affirme par ailleurs le quotidien new-yorkais.

ABB a indiqué en septembre avoir constitué des provisions d'environ 325 millions de dollars, ce qui affectera les résultats du 3e trimestre.

Le litige remonte à 2015, lorsque le groupe électrotechnique avait décroché un contrat pour la construction de la centrale électrique de Kusile, près de la capitale Pretoria, auprès de l'entreprise publique Eskom.

Deux anciens salariés d'ABB et leurs épouses avaient été arrêtés en juillet dernier et inculpés pour corruption, fraude et blanchiment d'argent.

Dans le cadre de ce litige, ABB avait déjà versé un montant d'environ 104 millions de francs suisses à Eskom. Le groupe zurichois, qui espère conclure ce dossier dans un avenir proche, a indiqué à AWP qu'il continue de coopérer pleinement avec les autorités locales.

cf/kw/lk/buc