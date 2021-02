Prévisions ABB: chiffre d'affaires trimestriel à 6,97 milliards de dollars

Zurich (awp) - Le groupe d'ingénierie ABB publie jeudi 4 février ses résultats au quatrième trimestre 2020. Treize analystes ont contribué au consensus d'AWP:

T4 2020E (en mio USD) consensus AWP T4 2019A chiffre d'affaires 6'967 7'068 entrées de commandes 6'965 6'886 Ebita opérationnel 780 710 bénéfice net part 108 325 (en CHF) dividende par action 0,81 0,80 - 0,83 0,80 8

FOCUS: les analystes s'attendent à ce que le quatrième trimestre ait été plus solide qu'espéré, notamment grâce à la demande soutenue en provenance de Chine ainsi qu'une importante commande pour la division Marine. Les effets de changes devraient avoir bénéficié au groupe. L'effet de la deuxième vague de la pandémie de coronavirus devrait avoir été moins important qu'attendu.

OBJECTIFS: la direction s'attend au dernier trimestre à une situation difficile au niveau des entrées de commandes et des recettes avec un repli des ventes entre le 3e et le 4e trimestre. Les conséquences du Covid-19 devraient avoir pesé sur de nombreux marchés, notamment sur le secteur des hydrocarbures, les énergéticiens, l'industrie automobile et le secteur maritime, ainsi que la construction.

En novembre, ABB avait indiqué s'attendre, dans le cadre de ses objectifs à moyen terme, à une taux de croissance annuel de 3% à 5%, contre 3% à 6% précédemment. La croissance reste importante, mais est subordonnée à une meilleure rentabilité. Le groupe veut dégager d'ici 2023 une marge Ebitda supérieure à 15%.

La direction prévoit aussi toujours de reverser entre 7,6 et 7,8 milliards de dollars à ses actionnaires, issus de la vente de l'unité Réseaux électriques (Power Grids) au japonais Hitachi pour 9,1 milliards. La croissance du bénéfice par action doit quant à elle être supérieure à celle des recettes.

POUR MÉMOIRE: ABB a remporté fin janvier un appel d'offres du chantier naval sud-coréen Haemin Heavy Industries pour la motorisation d'un ferry électrique, destiné au port de Busan. Ce premier exemplaire doit servir de coup d'essai au remplacement des 140 ferries détenus par l'Etat, prévu à l'horizon 2030 et qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle législation environnementale du pays.

Le géant zurichois de l'électrotechnique, en pleine mutation, poursuit sa réorganisation à marche forcée. Pas moins de trois divisions sont sur la sellette et pourraient être prochainement vendues ou cotées. ABB prévoit de réaliser cinq acquisitions par an, voire plus, de petites sociétés ou de taille moyenne.

COURS DE L'ACTION: le titre ABB a pris près de 10% depuis le début de l'année, faisant nettement mieux que le SMI (+0,34%). L'année dernière, la nominative avait progressé de 5,7%.

