Prévisions ABB: chiffre d'affaires trimestriel de 6,24 milliards de dollars

Zurich (awp) - Le conglomérat d'électrotechnique ABB doit publier vendredi ses résultats au troisième trimestre 2020. Neuf analystes se sont prêtés pour AWP à l'exercice des pronostics:

T3 2020E (en mio USD) consensus AWP T3 2019A entrées de commandes 6'058 6'688 chiffre d'affaires 6'242 6'892 Ebita opérationnel 675 806 bénéfice net* 5'046 515 * inclut le produit de la cession de Power Grids

FOCUS: nonobstant une sensible amélioration en glissement trimestriel, le troisième partiel de l'industriel zurichois risque de s'avérer en demi-teinte sur le plan opérationnel. Les unités Electrification et Motion doivent s'en être mieux sorties que Industrial Automation et Robotics & Discrete, de l'avis des analystes.

Le bénéfice net aura été démultiplié, mais sous l'effet uniquement de la cession de 80% de la division Power Parts au japonais Hitachi, pour plus de 9 milliards de dollars. Une grande partie du produit de cette opération doit par ailleurs être reversé aux actionnaires.

OBJECTIFS: la direction avait déjà opté pour la prudence à l'issue en juillet de la première moitié de l'exercice, évoquant pour le troisième trimestre un modeste ralentissement du recul des entrées de commandes, assorti d'une stabilisation des marges opérationnelles. Le chiffre d'affaires par contre ne devait commencer à se reprendre qu'en fin d'année.

POUR MÉMOIRE: la mobilité électrique aura meublé l'agenda d'ABB entre juillet et fin septembre, avec des annonces de commandes en provenance aussi bien des CFF que d'un exploitant japonais de stations de recharge pour voitures électriques ou encore deux constructeurs - automobile et naval - chinois.

Le groupe zurichois a lancé fin juillet un programme de rachat d'actions pour jusqu'à 4,2 milliards de francs suisses subséquent de la finalisation de la cession de l'unité Power Grids à Hitachi. Le plan constitue un premier volet du projet de rétrocession aux actionnaires du produit net de 7,6 à 7,8 milliards de dollars de la transaction.

COURS DE L'ACTION: la nominative ABB n'a pas échappé au plongeon généralisé mi-mars, subséquent de l'éclatement de la pandémie et de l'adoption des premières mesures de confinement, pas plus qu'au rétablissement général qui s'en est suivi. La tendance haussière bute toutefois depuis mi-juillet sur un rupteur et la nominative est valorisée juste au-dessus de son niveau de fin 2019. Le SMI de son côté accuse toujours un petit retard.

jl/cf/an/jh