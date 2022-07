Prévisions ABB: revenus trimestriel attendu à 7,43 milliards de dollars

Zurich (awp) - ABB dévoile jeudi 21 juillet ses résultats au 2e trimestre 2022. Dix analystes ont fourni des prévisions en vue d'établir le consensus AWP:

T2 2022 (en mio USD) consensus AWP fourchette T2 2021A prévisions entrées de commandes 8786 8476 - 9449 7989 8 chiffre d'affaires 7427 7135 - 7563 7449 10 Ebita 1070 1016 - 1092 1113 10 - marge (en %) 14,4 14,0 - 14,6 14,9 10 bénéfice net 450 371 - 497 752 7

FOCUS: Le géant zurichois de l'électrotechnique devrait avoir encore bénéficié d'une demande soutenue au 2e trimestre dans la plupart des secteurs. Reflet de la morosité du marché chinois de la construction et d'une base de comparaison élevée, la dynamique de croissance devrait toutefois s'être affaiblie entre avril et fin juin. ABB pourrait de plus avoir souffert de l'évolution des taux de change.

La vente de l'activité à forte marge de Dodge devrait se refléter sur la performance du groupe. Comme pour la plupart des entreprises industrielles, et plus encore dans un contexte d'incertitude, les perspectives que tracera la direction feront l'objet d'une attention particulière.

OBJECTIFS: Pour le deuxième trimestre, ABB a laissé entrevoir en avril une nouvelle amélioration du chiffre d'affaires et de la marge d'exploitation. Pour l'ensemble de 2022, l'entreprise a dernièrement tablé sur une dynamique de marché favorable, confirmant des déclarations antérieures selon lesquelles il fallait s'attendre à une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 5%.

POUR MEMOIRE: les difficultés persistantes d'approvisionnement de composants au niveau mondial ont rendu difficile la conversion des commandes en chiffre d'affaires au premier trimestre, phénomène qui a principalement affecté la division Robotique & Automatisation.

Selon le directeur général Björn Rosengren, ABB a jusqu'ici bien géré les incertitudes liées à l'inflation élevée, aux problèmes dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et aux fermetures d'usines ordonnées en Chine. Néanmoins, les confinements ordonnés à Shanghai ont représenté en avril le plus gros problème pour la multinationale dans l'Empire du Milieu, même si la stratégie zéro covid de Pékin n'a pas eu d'impact significatif sur la capacité de livraison d'ABB au premier trimestre.

Les fermetures ordonnées à Shanghai devraient toutefois avoir eu une influence sur le résultat du deuxième trimestre. ABB dispose de trois centres de production en Chine - lequel représente le deuxième marché le plus important du groupe - mais seul celui de Shanghai a été fermé en avril en raison des restrictions mises en oeuvre pour lutter contre toute propagation du virus.

L'introduction en Bourse de la division E-Mobility, prévue au premier semestre, a été reportée mi-juin à une date indéterminée. en raison des conditions boursières difficiles. La cotation en bourse de cette activité reste cependant un élément de la stratégie et les marchés sont donc observés avec attention.

En ce qui concerne la branche turbocharging (Acelleron), pour laquelle une externalisation ou une cession sont prévues, ABB a déclaré début juin qu'une décision finale interviendrait dans les semaines à venir. A l'origine, celle-ci était attendu avant la mi-2022. Jusqu'à présent, M. Rosengren donnait également la préférence à une entrée en bourse pour cette division.

ABB veut également décider de l'avenir de la troisième division, Power Conversion, au cours du deuxième semestre.

COURS DE L'ACTION: l'action ABB a perdu environ le quart de sa valeur par rapport à la fin de 2021, après s'être apprécié cette année-là de plus de 40%.

ab/cf/vj/al