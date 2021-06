ABBOTT : révise à la baisse ses objectifs en raison du recul du Covid

Abbott a révisé à la baisse ses prévisions 2021 en raison du fléchissement de la demande pour ses tests du Covid-19. Le spécialiste américain du diagnostic table désormais sur un bénéfice par action compris entre 2,75 et 2,95 dollars, contre environ 3,74 dollars auparavant. Hors éléments exceptionnels, le BPA est attendu entre 4,3 et 4,5 dollars contre 5 dollars jusque là. Abbott a évoqué la hausse de la vaccination aux Etats-Unis et le conseil des autorités de santé américaine selon lequel une personne vaccinée n'avait pas besoin de se faire tester s'il rencontrait une personne contaminée.