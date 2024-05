Abbott Laboratories est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques et médicaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - systèmes et instruments de diagnostic (39,1%) ; - dispositifs vasculaires (24,7%) : systèmes d'endoprothèse, cathéters de dilatation, fermetures artérielles, etc. ; - produits de nutrition (12,1%) : produits de nutrition pédiatrique, compléments nutritionnels et produits diététiques ; - médicaments (8,2%) : produits anesthésiques, antiviraux, antibiotiques, inhibiteurs, anti-inflammatoires, etc. ; - autres (15,9%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (38,5%), Allemagne (5,8%), Chine (5,6%), Inde (4,4%), Suisse (4,1%), Japon (3,8%), Pays-Bas (2,7%) et autres (35,1%).

Indices liés S&P 500