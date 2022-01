Abbott Laboratories : bat le consensus

Abbott Laboratories a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce notamment à la vente de plus de deux milliards de dollars de ventes de tests Covid. Abbott a réalisé un bénéfice de 1,9 milliard de dollars, soit 1,11 dollar par action, au quatrième trimestre 2021, contre un bénéfice de 2,1 milliards de dollars, soit 1,20 dollar par action, au même trimestre en 2020. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 1,32 dollar, ce qui est supérieur au consensus FactSet qui le donnait à 1,21 dollar.



Le chiffre d'affaires est ressorti à 11,4 milliards contre 10,7 milliards de dollars un an plus tôt. Le consensus FactSet était de 10,7 milliards de dollars.