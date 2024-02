Un juge a rejeté la tentative des laboratoires Abbott de rejeter la plainte d'une grand-mère de la ville de New York qui affirmait que les laboratoires avaient trompé les consommateurs en leur faisant croire que les boissons nutritives PediaSure Grow & Gain étaient "cliniquement prouvées" et qu'elles aidaient les enfants à grandir.

Le juge du district de Manhattan, Paul Engelmayer, a déclaré vendredi que la plainte de Joanne Noriega présentait des "raisons solides, étayées par des preuves" de mettre en doute l'affirmation d'Abbott selon laquelle des études cliniques soutenaient ses allégations de marketing.

Mme Noriega a cité trois études financées par Abbott elle-même, qui n'ont établi aucun lien entre PediaSure et la croissance de la taille.

"L'existence d'études contredisant l'allégation de l'étiquette renforce la plausibilité de l'allégation de la plainte selon laquelle l'étiquette induirait en erreur un consommateur raisonnable", a écrit M. Engelmayer.

Abbott et ses avocats n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau.

Mme Noriega, originaire du Bronx, à New York, a déclaré avoir acheté des boissons PediaSure Grow & Gain à la vanille et à la fraise pour son petit-fils de 8 ans, qui était "petit pour son âge", en pensant qu'elles l'aideraient à grandir. Elle a déclaré qu'après un an de consommation de deux boissons PediaSure par jour, son petit-fils était toujours petit mais avait pris "tellement de poids" qu'elle a cessé d'acheter les boissons.

James Denlea, avocat de Noriega, a déclaré dans une interview qu'il était satisfait de la décision, qui permet à son client de recueillir davantage de preuves dans le cadre de la procédure de communication des pièces.

Abbott a eu accès à des études qui "ont complètement démenti l'idée que son milk-shake pouvait aider les enfants à grandir", a déclaré M. Denlea. "Le marketing était trompeur et Abbott savait que c'était le cas.

L'action en justice vise à obtenir des dommages et intérêts non spécifiés pour les New-Yorkais qui ont été trompés en achetant ou en surpayant PediaSure.

Abbott a déclaré que PediaSure était destiné aux enfants âgés de 2 à 13 ans et qu'il les aidait à "sortir des percentiles de poids et de taille à risque (5e-25e percentiles)" en l'espace de huit semaines.

PediaSure fait partie du segment nutritionnel pédiatrique de la société Abbott Park, basée dans l'Illinois, qui comprend également Pedialyte et Similac.

L'affaire est Noriega v Abbott Laboratories, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 23-04014.