Abbott : bénéfice net stable au 3e trimestre

Le 18 octobre 2023 à 14:28

Le groupe de santé Abbott Laboratories publie, au titre de son 3e trimestre 2023, un BPA de 0,82 dollar, contre 0,81 dollar un an plus tôt. En données ajustées, le BPA ressort à 1,14$ (contre 1,15$ un an plus tôt).



Dans le même temps, les ventes affichent une contraction de 2,6% à 10,14 milliards de dollars, en raison du recul des ventes des tests covid.



Le bénéfice net trimestriel ressort à 1436 M$, stable par rapport à la même période un an plus tôt (1435 M$).



Le groupe cible un BPA ajusté compris entre 4,42$ et 4,46$ sur l'ensemble de l'exercice 2023. Abbott vise toujours une hausse organique de ses ventes pour 2023 comprise entre 10 et 13%, en excluant les ventes liées aux tests covid.



