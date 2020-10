Abbott : bien orienté avec des propos de broker

22/10/2020 | 15:59

Abbott prend 2% sur fond de propos de Jefferies qui reste à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 113 à 123 dollars, au lendemain de la publication par le groupe de santé d'un BPA et d'un chiffre d'affaires supérieurs aux consensus pour le troisième trimestre.



'Le diagnostic et le diabète demeurent les points brillants et font plus que compenser la faiblesse liée à la Covid ailleurs', souligne le broker, ajoutant qu'avec 'la poursuite de tests Covid vigoureux, il existe une bonne couverture pour que l'activité de base rebondisse'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.