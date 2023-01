Abbott et Blood Centers of America lancent une expérience de réalité mixte inédite pour le don de sang.

Abbott et Blood Centers of America dévoilent une nouvelle expérience innovante de réalité mixte à utiliser lors du don de sang. La technologie de réalité mixte est une expérience numérique immersive conçue pour améliorer le processus de don de sang, attirer de nouveaux donneurs et motiver une plus jeune génération à donner du sang. Cet effort vise à relever le défi mondial que représente le maintien d'un approvisionnement fiable en sang.

L'expérience de réalité panoramique permet aux professionnels du don de sang de réaliser le don en toute sécurité et d'interagir avec les donneurs à chaque étape du processus. Les yeux des donneurs sont toujours visibles pendant le don afin de garantir une surveillance et une évaluation constantes. Les participants portent des casques de réalité mixte légers pour entrer dans un monde numérique tout en restant pleinement conscients de leur environnement, ce qui garantit un don sans faille, pratique et sûr.

Abbott s'associe à Blood Centers of America pour introduire cette nouvelle technologie qui a été présentée pour la première fois lors du CES (Consumer Electronics Show) à Las Vegas. L'expérience de réalité panoramique a été conçue sur la base d'une étude selon laquelle les cadres naturels sont l'environnement préféré des donneurs de sang. Les participants visitent un jardin fantaisiste tout en écoutant une musique apaisante, plantant des graines qui se transforment en arbres et en fleurs colorés.

Cette expérience fait actuellement l'objet d'un essai pilote limité dans certains Blood Centers of America à l'échelle nationale. La réalité mixte est similaire à la réalité virtuelle mais permet aux utilisateurs de voir le monde réel qui les entoure alors qu'ils s'immergent dans un monde numérique, alors que dans la réalité virtuelle, les utilisateurs ne connaissent que le monde numérique. Le voyage en réalité mixte utilise Microsoft HoloLens 2, le premier ordinateur holographique autonome au monde, permettant une interaction mains libres avec des objets numériques tridimensionnels et une bibliothèque d'applications.

Les donateurs se voient proposer un tutoriel rapide sur les casques et le panorama de réalité mixte avant leur utilisation. Les casques peuvent être ajustés pour le confort de chaque donneur et s'intègrent facilement au processus de don.