Ypsomed étend sa collaboration avec Camdiab, Abbott se joint au partenariat

Zurich (awp) - Ypsomed étend sa coopération avec le britannique Camdiab à laquelle s'associe désormais le laboratoire pharmaceutique britannique Abbott en vue du développement d'un système intégré d'administration automatisée d'insuline pour les malades du diabète. L'opération, dont les contours financiers ne sont pas dévoilés, devrait s'achever d'ici la fin de l'année, la disponibilité commerciale du nouveau dispositif étant attendue pour plus tard.

Le nouveau système se base sur la pompe "mylife Ypsopump" d'Ypsomed, le capteur de glucose en continu "FreeStyle Libre 3" d'Abbott et l'aglorithme de l'application mobile "CamAPS FX" de Camdiab, détaille le fabricant et distributeur bernois de dispositifs d'injection établi à Berthoud. L'appareil en développement vise à alléger la charge que représente la gestion du diabète 24 heures sur 24 pour les personnes atteintes de cette maladie. Le partenariat se concentrera dans un premier temps sur les pays européens.

La solution connectée et intelligente à porter est conçue pour surveiller en permanence les niveaux de glucose d'une personne afin d'ajuster et administrer automatiquement la bonne quantité d'insuline au bon moment, éliminant ainsi les conjectures de dosage. Un mauvais contrôle de la glycémie entraîne un risque accru de complications du diabète, telles que la cécité et les maladies cardiaques et rénales, précise Ypsomed.

Le fabricant et distributeur bernois de dispositifs d'injection avait fait part il y a un mois d'un premier accord de coopération avec la société britannique Camdiab, en vue de l'utilisation de son application de contrôle de pompes à insuline.

vj/jh