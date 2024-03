Abbott Laboratories (Pakistan) Limited fabrique, importe et commercialise des produits pharmaceutiques génériques de marque, des produits nutritionnels, des produits de diagnostic, des produits pour le traitement du diabète, des dispositifs moléculaires, des produits hospitaliers et des produits de consommation. L'entreprise opère à travers quatre segments : Pharmaceutique, Nutritionnel, Diagnostic et Autres. Elle propose des options de traitement pour un certain nombre de domaines, notamment le système digestif, la santé cardiaque, la santé des femmes, les maladies respiratoires, le système nerveux central/la douleur et les vaccins antigrippaux. Ses marques nutritionnelles comprennent Similac, PediaSure, Pedialyte, Ensure et Glucerna. Elle propose des tests et des outils de diagnostic, des instruments de diagnostic médical, des solutions d'automatisation et d'informatique pour les hôpitaux, les laboratoires de référence, les centres de transfusion sanguine, les services d'urgence, les cabinets médicaux et les cliniques. Les bandelettes de test de la société, faciles à utiliser, ne nécessitent que de minuscules échantillons de sang, tandis que les lecteurs de glycémie fournissent des résultats et des rapports.

Secteur Produits pharmaceutiques