ABBVIE : bat le consensus

AbbVie a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et des prévisions solides. Au quatrième trimestre, la biotech américaine a réalisé un bénéfice net de 36 millions de dollars, ou un cent par action, contre 2,8 milliards, ou 1,88 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 2,92 dollars. Le consensus le donnait à 2,85 dollars. Le chiffre d'affaires a bondi de 59,2% à 13,86 milliards. Le consensus le donnait à 13,7 milliards. Pour 2021, le groupe table sur un BPA compris entre 12,32 et 12,52 dollars (consensus à 12,2 dollars).