Le 11 octobre 2023, AbbVie Inc. (" AbbVie ") a augmenté la taille de son conseil d'administration (le " conseil ") de onze à treize administrateurs et a nommé Jennifer Davis comme administratrice de catégorie II et Susan Quaggin comme administratrice de catégorie III. Mme Davis occupe actuellement le poste de directrice générale des soins de santé chez Procter & Gamble. Le Dr Quaggin est actuellement professeur et titulaire de la chaire de médecine Irving S. Cutter à l'école de médecine Feinberg de l'université Northwestern.

Mme Davis a été nommée au comité des nominations et de la gouvernance, et le Dr Quaggin a été nommé au comité des politiques publiques et du développement durable.