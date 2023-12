AbbVie a annoncé mercredi qu'il achèterait Cerevel Therapeutics pour environ 8,7 milliards de dollars en espèces, sa deuxième transaction en une semaine.

AbbVie, qui se concentre sur l'immunologie, la neurologie, l'oncologie, l'esthétique et les soins oculaires, est à la recherche de nouveaux produits phares, car son traitement contre l'arthrite le plus vendu, Humira, est confronté à la concurrence des biosimilaires.

La société acquerrait toutes les actions en circulation de Cerevel pour 45 dollars par action, ce qui représente une prime de 22 % par rapport au cours de clôture de l'action mercredi.

Les actions de Cerevel ont augmenté de 14 %, tandis que celles d'AbbVie ont baissé de 1 % dans les échanges prolongés.

À la fin du mois dernier, AbbVie a déclaré qu'elle achèterait ImmunoGen pour 10,1 milliards de dollars en espèces, devenant ainsi le dernier grand fabricant de médicaments à acquérir un fabricant de thérapies anticancéreuses prometteuses sous forme de "missiles guidés".

Cerevel, quant à elle, développe des médicaments pour des maladies telles que la maladie d'Alzheimer, la psychose, l'épilepsie, le trouble panique et la maladie de Parkinson. L'un de ses principaux médicaments en cours d'essais cliniques, l'Emraclidine, est destiné aux personnes atteintes de schizophrénie.

L'entreprise basée à Cambridge, dans le Massachusetts, a été créée en 2018 lorsque Pfizer Inc a découpé sa division de développement de médicaments pour le système nerveux central en une société autonome soutenue par un investissement de 350 millions de dollars de la part de Bain.

Cerevel a été cotée à la bourse de New York en 2020, et Bain et Pfizer détiennent des participations d'environ 36 % et 15 %, respectivement. (Reportage d'Ananya Mariam Rajesh et Christy Santhosh à Bengaluru et Greg Roumeliotis à New York ; rédaction de Maju Samuel et Shinjini Ganguli)