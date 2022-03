AbbVie : acquisition de Syndesi Therapeutics finalisée

AbbVie annonce avoir finalisé l'acquisition de Syndesi Therapeutics, qui contribuera à élargir son portefeuille de neurosciences, en lui donnant l'accès à de nouveaux modulateurs de la protéine 2A (SV2A) de la vésicule synaptique, dont la molécule SDI-118.



Le mécanisme est actuellement en cours d'évaluation pour le traitement potentiel des troubles cognitifs et d'autres symptômes associés à des troubles neuropsychiatriques et neurodégénératifs, tels que la maladie d'Alzheimer et le trouble dépressif majeur.



AbbVie versera aux actionnaires de Syndesi un paiement initial de 130 millions de dollars, et potentiellement des paiements conditionnels supplémentaires pouvant atteindre 870 millions en fonction de la réalisation de certaines étapes prédéterminées.



