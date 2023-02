AbbVie : hausse de 17% du BPA au 4e trimestre

AbbVie présente un BPA ajusté de 3,60 dollars pour son quatrième trimestre 2022, en hausse de 16,9%, avec des revenus de plus de 15,1 milliards, en hausse de 1,6% en données publiées et de 3,8% sur une base opérationnelle.



Cumulant un BPA ajusté de 13,77 dollars sur l'ensemble de l'année écoulée, en hausse de 16,4%, le groupe de santé fournit une fourchette de prévisions pour 2023 allant de 10,70 à 11,10 dollars, en excluant tout impact défavorable de frais de R&D et d'étapes acquis.



'Notre base solide nous permettra d'absorber la perte d'exclusivité d'Humira aux États-Unis, de renouer avec une forte croissance des revenus en 2025 et de stimuler une performance financière de premier plan à long terme', estime son président et CEO Richard Gonzalez.



