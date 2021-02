AbbVie : hausse de 32% du BPA ajusté au 4e trimestre

AbbVie revendique un BPA ajusté en progression de 32% à 2,92 dollars au titre du quatrième trimestre 2020, niveau légèrement supérieur au consensus, pour des revenus de près de 13,9 milliards, en hausse de 59,2% (+6,8% sur une base comparable).



'Nous avons réussi l'acquisition transformatrice d'Allergan et avons obtenu une autre année de bons résultats en 2020, malgré les défis posés par la pandémie mondiale', explique le PDG du groupe de santé, Richard Gonzalez.



AbbVie a ainsi réalisé un BPA ajusté de 10,56 dollars sur l'ensemble de l'exercice écoulé (pour des revenus en croissance de 37,7% à 45,8 milliards), et déclare l'attendre entre 12,32 et 12,52 dollars pour 2021.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.