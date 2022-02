AbbVie prévoit un bénéfice pour 2022 supérieur aux estimations grâce aux fortes ventes de Botox et de Skyrizi.

Le médicament le plus vendu de la société, Humira, devrait être confronté à la concurrence de ses rivaux aux États-Unis en 2023 après la perte de son exclusivité, et le fabricant de médicaments compte sur le Botox ainsi que sur des médicaments plus récents, Skyrizi et Rinvoq, pour atténuer le choc attendu sur les ventes.

Les ventes d'Humira, qui est déjà confronté à des rivaux imitateurs en Europe, ont augmenté de 3,5 % pour atteindre 5,33 milliards de dollars au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 5,41 milliards de dollars, selon les données Refinitiv IBES.

Le revenu total de 14,89 milliards de dollars a également manqué les estimations de 14,97 milliards de dollars.

Toutefois, la société a annoncé des ventes de 895 millions de dollars pour Skyrizi, qui ont dépassé les estimations de 867,22 millions de dollars, et des ventes de 626 millions de dollars de Botox à des fins cosmétiques, qui ont dépassé les estimations de 569,78 millions de dollars.

Les ventes de Rinvoq, qui appartient à une classe de médicaments connus sous le nom d'inhibiteurs de JAK, ont bondi de 84,4 % pour atteindre 517 millions de dollars.

Le bénéfice net a atteint 4,04 milliards de dollars, soit 2,26 dollars par action, au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 36 millions de dollars, soit 0,01 dollar par action, un an plus tôt. L'année dernière, la société avait enregistré une augmentation de 4,7 milliards de dollars du passif de la contrepartie éventuelle liée à Skyrizi.

En excluant les éléments, AbbVie a gagné 3,31 $ par action.

La société a déclaré qu'elle s'attend à ce que le bénéfice ajusté pour 2022 se situe entre 14,00 et 14,20 dollars par action. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 13,99 dollars par action.