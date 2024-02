Abbvie : présentera des données contre les maladies de l'intestin à Stockholm

AbbVie a annoncé que 17 résumés de son activité incluant de nouvelles données de son portefeuille de maladies inflammatoires de l'intestin (MII), ont été acceptés pour présentation au 19e Congrès de l'Organisation européenne Crohn et Colite (Ecco) qui se tiendra à Stockholm, en Suède, du 21 au 24 février 2024. Parmi les recherches acceptées figurent neuf présentations orales et huit affiches. Les recherches portent notamment sur le risankizumab (Skyrizi) et l'upadacitinib (Rinvoq) dans le traitement de la maladie de Crohn (MC) et de la colite ulcéreuse (CU).