Analyse - Le lancement de biosimilaires de médicaments contre l'arthrite renforce la pression exercée par les États-Unis sur les "intermédiaires" chargés de la fixation des prix

Aujourd'hui à 12:08 Partager

Les versions moins chères de l'un des traitements de l'arthrite les plus coûteux et les plus largement utilisés aux États-Unis sont susceptibles d'inciter les législateurs et le gouvernement fédéral à examiner de plus près les intermédiaires qui négocient les prix des médicaments pour la plupart des Américains assurés, selon des experts de la santé.

Sept fabricants de médicaments ont lancé ce mois-ci leurs propres versions, appelées biosimilaires, du médicament phare d'AbbVie contre l'arthrite, Humira, qui a déjà été le médicament sur ordonnance le plus vendu au monde. Trois d'entre eux ont maintenu leur prix de vente dans une fourchette de 5 à 7 % par rapport à celui d'AbbVie, deux ont accordé une remise de 85 % et deux ont proposé les deux types de prix. Lorsque plusieurs versions concurrentes d'un médicament sont disponibles, les prix ont tendance à s'effondrer, même si c'est moins le cas pour les médicaments biotechnologiques complexes tels que l'Humira. Les médicaments génériques traditionnels, qui sont des copies exactes et faciles à produire, peuvent rapidement faire chuter les prix de 90 % ou plus. D'autres biosimilaires ont vu leur prix baisser d'environ 50 % lors de leur lancement, selon les données du groupe commercial Association for Accessible Medicines. "Le fait que les prix de liste d'Humira et de ses biosimilaires restent élevés en dépit d'une concurrence vigoureuse devrait alimenter les appels à la réforme de notre chaîne d'approvisionnement pharmaceutique byzantine et dysfonctionnelle", a déclaré Ameet Sarpatwari, professeur et spécialiste de la fixation des prix des médicaments à la faculté de médecine de Harvard. Pour les patients assurés, qui doivent souvent payer une quote-part de 10 à 25 % du prix catalogue, les économies ont été minimes. L'administration Biden a fait de la baisse des prix des médicaments une priorité. L'année dernière, elle a adopté la première loi américaine sur le prix des médicaments, l'Inflation Reduction Act, et s'est depuis lors attaquée à ces intermédiaires, connus sous le nom de "pharmacy benefit managers" (PBM). Les législateurs et la Commission fédérale du commerce (FTC) ont enquêté sur le rôle des PBM dans l'augmentation des coûts des soins de santé. Plusieurs projets de loi sont à l'étude pour obliger les PBM à rendre publiques leurs transactions commerciales, y compris les commissions qu'ils perçoivent sur les opérations. La semaine dernière, la FTC a retiré ses déclarations antérieures selon lesquelles le fait d'obliger les PBM à divulguer leurs transactions compromettrait leur capacité à faire baisser les coûts des soins de santé, ajoutant que le secteur avait changé depuis lors. Les trois plus grands PBM, Caremark de CVS Health, Express Scripts de Cigna Group et Optum RX de UnitedHealth Group, se sont refusés à tout commentaire. Les PBM affirment qu'ils jouent un rôle important dans la maîtrise des coûts des médicaments pour leurs clients, notamment les employeurs et les régimes d'assurance maladie, et que la plupart des remises accordées après la mise sur le marché vont à leurs clients. UNE OPÉRATION OPAQUE Amgen a attiré l'attention sur les intermédiaires lorsqu'elle a lancé Amjevita, la première copie proche approuvée d'Humira, en janvier. Elle a fixé deux prix pour sa version, expliquant que les PBM préféraient un prix de liste plus élevé à partir duquel ils obtenaient des remises après commercialisation. En contrepartie, les médicaments bénéficient d'une faible participation aux frais ou d'autres conditions de couverture préférentielles. Amgen a proposé des remises de 5 % et de 55 % sur le prix du Humira d'AbbVie, qui s'élève à 6 922 dollars par mois, et les deux médicaments ont été inscrits sur les listes de médicaments couverts par deux grands prestataires de services de gestion des médicaments. Au cours des trois mois qui ont suivi, seuls 9 % des patients ayant utilisé le médicament ont obtenu la version la moins chère, selon l'association professionnelle Biosimilars Forum. Les experts du secteur de la santé estiment que cette tendance pourrait se poursuivre, même si Express Scripts et Optum RX ont ajouté ce mois-ci à leur couverture les biosimilaires à prix élevé et à prix réduit de l'unité Sandoz de Novartis. Selon les experts du système de santé américain, il faudra des années pour que les propositions actuelles se traduisent par des économies significatives pour les consommateurs. Des règles plus strictes sur la manière dont ces entreprises peuvent fonctionner, y compris des restrictions sur la manière dont elles déterminent les frais et une éventuelle réorganisation de leur modèle d'entreprise, seraient utiles, selon eux. Robin Feldman, professeur de droit à l'University California College of the Law de San Francisco, a déclaré que certaines propositions législatives, comme celle du sénateur démocrate Ron Wyden sur la manière dont les PBM déterminent leurs frais, pourraient avoir un impact, à condition qu'elles empêchent les entreprises de compenser leurs pertes de revenus par d'autres moyens. Le gouvernement américain a dépensé environ 9 milliards de dollars pour Humira en 2021. "Le problème fondamental est que les PBM avaient beaucoup de sens il y a 30 ans", a déclaré M. Wyden. Il a déclaré à Reuters ce mois-ci que les PBM devraient publier des informations plus détaillées sur leur fonctionnement. Un projet de loi bipartisan dirigé par le sénateur républicain Chuck Grassley exigerait des PBM qu'ils déclarent à la FTC les paiements reçus des régimes d'assurance maladie et les frais facturés aux pharmacies. Au début du mois, M. Grassley a déclaré à Reuters que le système PBM était "opaque". La transparence entraîne la responsabilité, et il n'y a pas de responsabilité". "Qui bénéficie des remises ? a-t-il demandé. "Dans la plupart des cas, vous découvrirez que les pharmaciens locaux et les consommateurs n'en profitent pas beaucoup.