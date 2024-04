Boehringer Ingelheim a annoncé jeudi qu'elle mettrait à pied une partie de son personnel de vente aux États-Unis en raison de la faiblesse des ventes de sa version biosimilaire du traitement antiarthritique à succès Humira d'AbbVies.

Le fabricant allemand de médicaments a déclaré qu'il prévoyait de réduire ses équipes en contact avec la clientèle en faveur d'un modèle de vente hybride en personne et virtuel d'ici le 30 juin, en grande partie parce que les gestionnaires de prestations pharmaceutiques (PBM) ont gardé la marque Humira sur leurs listes de médicaments à rembourser.

Ce choix a conduit à une moindre adoption des versions biosimilaires d'Humira aux États-Unis, y compris le Cyltezo de Boehringer, a déclaré l'entreprise.

L'entreprise, qui emploie 53 000 personnes dans le monde, a ajouté qu'un "petit nombre à deux chiffres" d'emplois américains étaient concernés.

"Nous restons engagés aux États-Unis et nous augmenterons nos investissements en fonction de notre portefeuille actuel et futur", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Malgré le lancement de neuf biosimilaires aux États-Unis l'année dernière, AbbVie a conservé plus de 98 % du marché de l'Humira.

Boehringer a lancé Cyltezo en juillet dernier, mais n'a réussi à vendre que 1 487 ordonnances au total depuis lors, selon les données d'IQVIA. Près de 2,8 millions d'ordonnances d'Humira ont été rédigées au cours de la même période.

Jusqu'à récemment, Humira était le médicament sur ordonnance le plus vendu au monde, avec des ventes annuelles atteignant 22 milliards de dollars en 2022, mais il a été éclipsé par le médicament anticancéreux Keytruda de Merck & Co.

Contrairement aux pilules faciles à fabriquer qui peuvent être copiées et vendues comme génériques à un prix très réduit après l'expiration des brevets, les médicaments biologiques complexes fabriqués à partir de cellules vivantes ne peuvent pas être reproduits exactement et sont donc connus sous le nom de biosimilaires. L'introduction des biosimilaires était censée contribuer à réduire le prix des médicaments biotechnologiques coûteux dont le brevet tombe en désuétude, mais pas autant que les génériques.

Le fabricant allemand a fixé le prix de ses versions de marque et sans marque du médicament à 5 % et 81 % de moins que le prix de liste de Humiras en 2023, qui est de 6 922 dollars par mois.

Le fabricant suisse Sandoz a lancé son biosimilaire Hyrimoz aux mêmes prix que Boehringer et Amgen, dont l'Amjevita a été le premier biosimilaire de l'Humira à arriver sur le marché américain, avec une remise de 5 % et de 55 % par rapport à l'Humira.

Le biosimilaire d'Humira de Boehringer a été le premier à être désigné comme interchangeable par la Food and Drug Administration américaine, ce qui signifie qu'il peut être substitué à l'original sans consultation du prescripteur.

Optum Rx (UnitedHealth Group) et Cignas Express Scripts, deux des plus grands PBM américains, ont choisi d'inclure le Cyltezo dans leurs listes de remboursement l'année dernière, au même titre que Humira, Hyrimoz et Amjevita. (Article rédigé par Patrick Wingrove, complété par Ludwig Burger à Francfort, et édité par Bill Berkrot et Mark Potter)